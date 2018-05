Wesel: Diersfordt feiert Schützenfest

Wesel Neue Band, neuer Ablauf: Ab morgen wird in Diersfordt gefeiert.

Mit einigen Neuerungen feiern die Diersfordter ab morgen ihr Schützenfest. Eine neue Band wurde gebucht, die "Partyband Highlights" wird am Donnerstag und Samstag für Stimmung und gute Tanzmusik sorgen. Außerdem wurde der Programmablauf am Freitag ein wenig verändert. So wird das Kinderpreis- und Königschießen und auch das Kinderschützenfest auf dem Festplatz am Freitag ausgetragen. Für die Kinder wurden wieder viele Spiele im und ums Zelt vorbereitet. Ab 15 Uhr startet das Kinderschützenfest. Um 17 Uhr treten die Kameraden in Uniform am Festzelt an, mit anschließendem Kinderpreis und Königschießen. Die Inthronisation findet zusammen mit den "Großen" am Samstag auf dem Sandkamp statt.