Hamminkeln: Viel Lob für Mehrhoogs neue Begegnungsstätte

Hamminkeln Der Neubau wurde gestern mit Reden von drei Geistlichen, eingeweiht. Das Parkplatzproblem soll behoben werden.

Mit einem unterhaltsamen Programm vor rund 200 Gästen wurde gestern die Mehrhooger Begegnungsstätte Zum Schnellenhof 2 a eingeweiht. Dabei unterschrieben Bürgermeister Bernd Romanski sowie Michael Möllenbeck und Hans-Jürger Kraayvanger vom Trägerverein feierlich den Nutzungsvertrag. Den Betrieb bis Jahresende organisieren wird zunächst der städtische Quartiersmanager Jan Christian Sweers, dann übernimmt der Trägerverein der Mehrhooger Vereine. Eine weitere Besonderheit: Wegen der interkulturellen Ausrichtung, unter anderem mit der Flüchtlingshilfe, waren drei leitende religiöse Vertreter dabei, die der Einrichtung ihren Segen spendeten. Der evangelische Pfarrer Erwin Krämer, Pastor Heinz Schulz von der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz Mehrhoog und Imam Nasim Ösbeck aus Wesel lobten das Engagement für den Neubau und appellierten an ein tolerantes Miteinander. Krämer sagte mit Bezug auf die Debatte in Bayern: "Gemeinsam miteinander - auch weil es hier kein Kreuz an der Wand gibt."