Frühlingsfest: Ameisen und Bienen waren diesmal Kohlenknirpse

Wesel Das Frühlingsfest des evangelischen Kindergartens am Gahlener Widemweg jetzt unter dem Motto "Bergbau". Da in diesem Jahr die letzte Zeche des Ruhrgebiets im nahen Bottrop geschlossen wird, luden die "Ameisen" und "Bienen" des Kindergartens diesmal als "Kohlenknirpse" ihre Eltern, Großeltern und Geschwister ein.

Mit dem Steigerlied "Glück auf", einem aus dem 16. Jahrhundert überlieferten Bergmanns- und Volkslied, begann auch das Frühlingsfest. In der Eingangshalle wurde es eng, als die Akkordeonspielerin Brigitte Wassink den Gesang der großen und kleinen Besucher begleitete. Danach lud Kindergartenleiterin Svenja Kelch die Besucher zum Rundgang durch den Kindergarten ein. An der Wand hingen viele Fotos, welche von den Vorbereitungen des Frühlingsfestes zeugten. In der Halle hatten die "Ameisen" einen Förderturm gebaut, zu dessen "Füßen" zwei Schutzhelme daran erinnerten, dass die Arbeit unter Tage für Bergleute recht gefährlich ist. Auf den Fluren und in den Räumen hatten die Kinder und Erzieherinnen all das ausgestellt, was die Eltern als Exponate mitgegeben hatten. Theresa Ritter von den Gladbecker "Grubenhelden" bot mit Bergbaumotiven bedruckte T-Shirts, Bodys und Halstücher an.