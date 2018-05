Schermbeck : "Gartenzeit" in der Baumschule

Schermbeck "Zur Kunst gehen oder einen Spaziergang in der Natur vorziehen?" Eine simple Antwort auf diese schwierige Frage nach der Gestaltung der Freizeit bieten 28 Künstler am kommenden Wochenende, 12. und 13. Mai, der Bevölkerung an. Sie präsentieren in der Brichter Baumschule Wüstemeyer (Am Frankenhof 45) unter dem Motto "Gartenzeit" Kunst und Handwerk inmitten der Natur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Die Verbindung von Wanderung durch blühende Gärten, geselligem Beisammensein in Wüstemeyers Open-Air-Café und die Begegnung mit Werken ganz unterschiedlich arbeitender Künstler machen den besonderen Reiz des zweitägigen Kunst-Events "Gartenzeit" in der Brichter Frankenhofsiedlung aus.

Den Besuchern soll ein möglichst vielfältiges Bild der Kunst präsentiert werden. An beiden Tagen kann die Ausstellung zwischen 11 und 18 besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Gleichzeitig können auch blühende Rhododendren in der nahen Baumschule Wüstemeyer besichtigt werden, über deren Gelände der Kunst-Wanderweg führt. Mit über 2000 verschiedenen Wuchs- und Farbvarianten betreut die Familie Wüstemeyer in der hiesigen Region die größte Anhäufung dieser Blütenpflanzen aus der Familie der Heidekrautgewächse. Mittlerweile findet man in der Sammlung Wüstemeyer etwa 250 Wildarten; die meisten stammen aus dem ostasiatischen Raum. Im Garten erwartet die Besucher an beiden Tagen ein Café, in dem von der Familie Wüstemeyer mit Unterstützung zahlreicher freiwilliger Helfer Kaffee und Kuchen angeboten werden.

(hes)