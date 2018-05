Wesel: Xanten bereit fürs Spektakelwochenende

Wesel Siegfried-Spektakel, Wein- und Musikfest, verkaufsoffener Sonntag: Ab Christi Himmelfahrt wird's voll in der Stadt. Allein zum Mittelalterfest werden bis zu 15.000 Besucher erwartet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer noch nicht weiß, was er am Feier- und Brückentag sowie nächstes Wochenende machen soll, dem sei ein Besuch in der Stadt Xanten empfohlen. Gleich drei Veranstaltungen warten dort auf die Besucher. Welche das sind, was alles neu ist und wo man am besten parken kann - wir beantworten die wichtigsten Fragen. Was ist los? Viel. Ab Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag findet das 16. Siegfried-Spektakel statt.