Bürgermonitor : Abgabe von Grünschnitt in Wesel nicht immer kostenlos

Wesel Der Weseler Hans Hübner musste beim Betriebshof für eine größere Menge Grünschnitt bezahlen. Der städtische Betrieb ASG erklärt, welche Regeln gelten.

Tatsächlich ist es so, dass es die einst komplett kostenfreie Grünschnitt­annahme in Wesel schon ein paar Jahre nicht mehr gibt. Dabei kommt es auf die Menge an. Wie Betriebsleiterin Annette Mücke auf Anfrage erläutert, sind drei Säcke à 100 Liter beziehungsweise eine Kofferraumladung weiterhin gebührenfrei. Darüber hinaus werden bis 500 Liter fünf Euro fällig, je Kubikmeter dann zehn Euro. So steht es in der Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Wesel (§ 7, g). Abgesehen von der Dehnbarkeit des Begriffs Kofferraumladung besteht für einen Anlieferer, der an einem Tag dreimal – morgens mittags, abends – den Wertstoffhof an der Werner-von Siemens-Straße ansteuert, die Möglichkeit, dass er nichts bezahlen muss.