20 Jahre Chor – zwei Stunden Musik : So war das Jubiläumskonzert von „bella musica“

Schermbeck 1999 gründete sich der Schermbecker Chor „bella musica“. Das Jubiläum feierten die Sängerinnen mit einem Konzert – und holten sich dafür auch musikalische Unterstützung.

Lang anhaltender Applaus ertönte am Samstagabend im proppevollen Saal der Gaststätte Ramirez. So bedankten sich die Zuhörer beim Frauenchor „bella musica“ für ein gelungenes und abwechslungsreiches Konzert. Der Frauenchor feierte mit dem Auftritt sein 20-jähriges Bestehen.

Den Auftakt machte „bella musica“ mit der „Barcarole“ aus Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“. Mit traumhaften Klängen im Sechs-Achtel-Takt erinnerten die Sängerinnen an ihre bewegte musikalische Geschichte. Vor 19 Jahren bei ihrem ersten öffentlichen Konzert im Mai 2000 in der Aula der Gesamtschule hatten sie „Barcarole“ zum ersten Mal erklingen lassen. Auch mit den Stücken, die noch folgen sollten, verbindet der Chor eine kleine Geschichte: Das Lied „Those were the days“, das auf einer über 100 Jahre alten russischen Melodie basiert und durch Mary Hopkins 1968 bekannt wurde, erhielt seinen Platz im etwa zweistündigen Programm, weil es jene „Aufbruchsstimmung“ beschrieb, die „bella musica“ nach der Gründung im August 1999 erlebte und die sich unter den Dirigenten Alfons Düsterhus (1999-2005), Bernhard Wiemeyer (2005-2007), Michael Hartel (2008-2017) und Georg Küper (seit 2018) systematisch fortsetzte.