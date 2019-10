Schermbecks Achse : Verkehr auf der Mittelstraße – früher und heute

Um die schwierigen Verkehrsverhältnisse auf der Mittelstraße zu reduzieren, schlägt der Seniorenbeirat zwei Maßnahmen vor. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Vollsperrung für Motorräder und eine bessere Verkehrslenkung: Der Seniorenbeirat schlägt Maßnahmen für die vielbefahrene Verkehrsachse in Schermbeck vor. 1903 gab es derartige Probleme noch nicht, wie eine alte Postkarte sehr schön belegt.

Seit dem 10. Dezember 2006 hat es keine Beschlüsse mehr für verkehrsberuhigende Gestaltungen der Mittelstraße gegeben. Zu sehr steckte den Politikern der erfolgreiche Bürgerentscheid in den Knochen. 2966 Bürger kippten an einem Dezember-Sonntag damals durch ihre Abstimmung das von CDU und SPD angestrebte Verkehrskonzept, das als brisantesten Punkt eine Straße durch die Wallgrabenzone beinhaltete.

Im Zuge von mehreren anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Leitungssystem unter der Straßendecke wird derzeit auch schon in den Reihen der Politiker über Möglichkeiten einer Verkehrsberuhigung nachgedacht. Konkrete Vorschläge wurden aber noch nicht öffentlich.

Die Mittelstraße hatte vor 116 Jahren noch keine Diskussionen um eine Verkehrsberuhigung nötig. Foto: Helmut Scheffler

Info

Als erste Gruppe hat sich jetzt der Seniorenbeirat mit einem konkreten Vorschlag zu Wort gemeldet. Bereits im Juni 2017 hatte der Beirat „eine Beseitigung des Begegnungsverkehrs in Form einer Einbahnstraßenlösung von Ost nach West und den damit verbundenen Erhalt des ÖPNV in dieser Richtung“ beantragt. Im Vorfeld der Sitzung des Seniorenbeirates am 14. Oktober empfahl der Seniorenbeirat jetzt „dringend zwei weitere Planungsmaßnahmen, und dies unabhängig von einer zukünftigen möglichen Stellungnahme im Zuge städtebaulicher Neuordnungsplanungen für die Mittelstraße.“

„Es wird immer wieder festgestellt, dass Motorradfahrer, teilweise auch in großen Verbänden (zehn bis 20) oder mit manipulierten Schalldämpfern, die Mittelstraße sehr ruhestörend passieren“, fasste der Seniorenbeirat seine Beobachtungen schriftlich zusammen und fügte hinzu, „besonders in den Stunden zu nachtschlafender Zeit sowie an den Wochenenden ist dies oft mit unerträglichem Lärm verbunden. Deshalb meinen wir, wird ein Vollsperrung der Mittelstraße für Motorräder zwingend erforderlich.“

Als zweite Maßnahme empfiehlt der Seniorenbeirat „eine deutlichere Verkehrslenkung als jetzt.“ Das Schild „Alle Richtungen“, das sich teilweise hoch versteckt hinter Baumkronen oder irgendwo an einem Kreisverkehr befinde, sei wenig zielführend. Als Beispiel für eine deutliche Verkehrslenkung schlägt der Seniorenbeirat vor: „Von Raesfeld-Erle kommend, müssen Beschilderungen in Sichthöhe die Richtung links nach Wesel, Dorsten und Hünxe/Dinslaken anzeigen.“ So würden die Fahrzeuge um die Ludgeruskirche in die Richtung des Kreisverkehrs und zur Umgehungsstraße geführt. Wichtig sei es, im weiteren Verlauf der Strecke dann die entsprechenden Beschilderungen beizubehalten.

„Die Belastung innerörtlicher Straßen mit unerwünschtem Durchgangsverkehr kann so erheblich reduziert werden“, ist der Seniorenbeirat überzeugt. Allerdings müssten gleichzeitig entsprechende Programmierungsänderungen an die Navigationshersteller erfolgen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine mindestens 116 Jahre alte Ansichtskarte, die ein Dammer Heimatforscher als fotografische Rarität auf einem Trödelmarkt in Wesel entdeckt hat. Die Karte (gedruckt von der Firma „Trau und Claus“ in Dresden) mit dem „Gruß von der rheinisch-westfälischen Grenze“ wurde 1903 von einer Maria mit vielen herzlichen Grüßen an Johanna van Laack verschickt, die in Venraay bei Venlo im Mädchenpensionat Jerusalem lebte.

Die Ansichtskarte ist in mancherlei Hinsicht ein Dokument der Ortsgeschichte. Lässt man einmal die eher zweitrangige Frage außer Betracht, welche Personen vor welchem Haus stehen, so zeigt die Aufnahme grundsätzlichere Strukturen der dörflichen Entwicklung. Die Kutschen am rechten Bildrand machen deutlich, dass in jenen Tagen noch das Pferdefuhrwerk Personentransportmittel Nummer eins in Schermbeck war. Das große Haustor verrät, dass es sich um den Zugang zu einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude handelt.

Die Aufnahme entstand auf der Mittelstraße in Höhe des heutigen Einrichtungshauses Berger Wohnen (rechts) und der Parfümerie Pieper (links). Die Personen im Hintergrund stehen vor dem Hotel Vennschott, der heutigen Gaststätte Overkämping. Die Mittelstraße hatte damals noch Kopfsteinpflaster.

Der Straßenbelag wölbte sich uhrglasförmig zu beiden Seiten, damit Regenwasser in die seitlichen Rinnen abfließen konnte. Eine Kanalisation gab es in Schermbeck erst seit Mitte der 1950er Jahre.