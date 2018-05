Wesel: Frauen-Union trauert um Weselerin Ingrid Liethen

Wesel Der Kreisverband der Frauen-Union trauert um eine seiner Gründerinnen: Am 2. Mai ist Ingrid Liethen aus Wesel plötzlich verstorben, schrieb Kreisverbandsvorsitzende Anika Zimmer gestern.

Sie erinnerte: "Als vor 43 Jahren die Kommunale Neuordnung in Kraft trat und die CDU sich eine neue örtliche Verbandsstruktur gab, war Ingrid Liethen in vorderster Front dabei." Über mehrere Wahlperioden sei sie Mitglied im CDU-Kreisvorstand gewesen. Gleichzeitig habe sie die Frauen-Union mitgegründet, sei stellvertretende Kreisvorsitzende geworden und habe diesem Vorstand bis zu ihrem Ausscheiden 2008 angehört. "Ihr Einsatz galt vorrangig der Politik mit Frauen und für Frauen. Eine höhere Frauenquote in der CDU wie in den Parlamenten waren Ziele, die sie beharrlich verfolgte", so Zimmer.