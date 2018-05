Zertifiziert : Kita-Fachkräfte bilden sich fort

Wesel Kürzlich haben die Drogenberatungsstellen Wesel und Dinslaken für Fachkräfte aus den Kindertagesstätten in Wesel, Hamminkeln, Schermbeck, Dinslaken, Hünxe und Voerde die Fortbildung "Kita Move" (Motivierende Kurzintervention) angeboten. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Wesel und der Evangelischen Kinderwelt des Kirchenkreises Dinslaken im Lutherhaus in Wesel durchgeführt. Zentrales Thema der dreitägigen Veranstaltung war das Gespräch mit Eltern; es wurde vermittelt und trainiert, wie man motivierende Dialoge über Erziehungs- und Präventionsfragen führt.

Mitarbeiterinnen der Stadt Wesel und des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Wesel informierten an einem der Fortbildungstage über den Schutz des Kindeswohls. 15 Fachkräfte fühlen sich jetzt fitter im Umgang mit Eltern in Tür- und Angelgesprächen und erhielten das "Move"-Zertifikat.

