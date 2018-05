Schermbeck : "Haus Kilian" hat Bilder für Katholikentag in Münster gemalt

Volksbank-Marketingleiter Wolfgang Lensing (hinten r.) dankte den Gestaltern der Bilder, die jetzt in der Volksbank ausgestellt werden. Foto: Scheffler

Schermbeck Der 101. Deutsche Katholikentag, der noch bis Sonntag in Münster stattfindet, steht unter dem Motto "Suche Frieden, finde Menschen. Gemeinsam gestalten". Im Rahmen dieser mehrtägigen Großveranstaltung mit bundesweiter Strahlkraft möchte der Diözesan-Caritasverband Münster den Blick nachhaltig auf jene Menschen lenken, die in der Gesellschaft in existenzielle Notlagen geraten sind. Dazu wird am morgigen Freitag, 11. Mai, in der Halle Münsterland zwischen 10.30 und 11.30 Uhr ein inklusiver und barrierefreier Gottesdienst veranstaltet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Schermbecker "Haus Kilian" ist Mitglied jenes Arbeitskreises, der den Gottesdienst mit Gesang, Theaterbeiträgen und künstlerischen Elementen mitgestaltet. Die Bewohner beteiligten sich an der Gestaltung von Bildern, die unter dem Motto "Finde Mensch" als großes Banner in der Halle über dem Altar gezeigt werden sollen. An der Gestaltung des Banners sind auch andere Eingliederungshilfen beteiligt.

Die Bewohner haben zahlreiche Bilder zum Motto "Finde Mensch" gemalt. Vorgegeben waren lediglich das DIN-A3-Format und die Verwendung der Farben Blau und Gelb.



zurück

weiter

Michael Loewenau hat sich mit dem Gehirn als dem Zentrum des menschlichen Denkens befasst. Mit einem Kopf voller Fische hat Ute Geske ein christliches Symbol aufgegriffen, das seit der frühchristlichen Zeit in der Kirche eine wichtige Rolle spielt und im Jahre 2007 zum Symbol des Evangelischen Kirchentages in Köln wurde. Klaus Gerlach steuerte für den Gottesdienst in Münster eine Maske bei. Ramona Stroschein hat in die Konturen eines Kopfes zahlreiche Kreise eingefügt. Sie stehen als Symbol für die Einheit, das Absolute und wegen ihrer unendlichen Linie als Symbol der Unendlichkeit. Manfred Meyers Kopf voller Blumen steht vordergründig für ein Leben voller Freude, hintergründig jedoch auch für die große Bedeutung, die Blumen auf christlichen Kunstwerken haben.

Die Bewohner haben nicht nur die Bilder für den Gottesdienst erstellt, sondern weitere Bilder, die bis Freitag, 18. Mai, in der Schermbecker Volksbank gezeigt werden und zur Teilnahme am Katholikentag ermuntern sollen. Dazu gehört auch ein Gemeinschaftsbild, das viele Gesichter zeigt - Gesichter von Menschen, die im Frieden vereint sind. "Es ist schön, dass Menschen mit Behinderungen in die Gestaltung des Katholikentages mit einbezogen werden", freut sich Einrichtungsleiterin Birgit Förster über die Möglichkeit der Hausbewohner, mit ihren Bildern zur optischen Gestaltung des Gottesdienstes beitragen zu können.

(hs)