Wegberg: Franziska Fuge neue Leiterin katholisches Jugendzentrum St. Martin

Wegberg 21 Jahre jung und schon in leitender Position: Franziska Fuge ist die neue Leiterin des katholischen Jugendzentrums St. Martin.

Als sie noch Schülerin war, war sie nicht nur Gast im Katho, sondern auch Teamerin unter dem damaligen Leiter Jochen Ostländer. Dass sie irgendwann mal seine Nachfolgerin werden würde, hätte Franziska Fuge, die in Merbeck aufgewachsen ist, nicht gedacht. Seit April leitet die 21-Jährige das katholische Jugendzentrum St. Martin am Rathausplatz.

Mit ihren 21 Jahren ist sie zwar noch jung, aber sie hat schon eine beachtliche Laufbahn hingelegt. In Regelstudienzeit hat sie den Studiengang Soziale Arbeit in Aachen absolviert und nach erfolgreichem Abschluss auch direkt eine Anstellung gefunden. Dass ihr Arbeitsplatz direkt in Wegberg liegt, ist da nur praktisch.

Insgesamt will Franziska Fuge im Katho das Rad nicht neu erfinden, kleine Änderungen wird es allerdings geben. „Im Moment geht es um den Prozess, um zu sehen, was angenommen wird und was nicht. Ich strebe eine bedarfsorientierte soziale Arbeit an, dazu zählt, auf die Wünsche unserer Besucher zu reagieren. Unter anderem werden Öffnungszeiten dem Bedarf und der Nachfrage angepasst werden. Dazu möchte ich auf starre Programme verzichten, sondern auch hier spontan reagieren können. Bei der aktuellen Hitze beispielsweise hatten wir neulich spontan eine Wasserschlacht gemacht.“