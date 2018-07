Prunkkirmes und Bezirksschützenfest in Tüschenbroich

Tüschenbroich Die St.-Lambertus-Schützenbruderschaft Tüschenbroich und ihre Majestäten laden zur Prunkkirmes mit Bezirksschützenfest vom 17. bis 20. August ein.

Die Kirmesfeierlichkeiten in Tüschenbroich starten mit dem Rheinischen Abend am Freitag, 17. August, ab 19 Uhr im Festzelt. Für gute Partystimmung sorgen die „Original Eschweiler Partyband“ sowie „Op Kölsch“. Die Original Eschweiler wurden 1952 als Fanfarenkorps gegründet und entwickelten sich in den 70er Jahren zur Party-Big-Band. Die 23 Musiker um ihren Vorsitzenden Andreas Bergs wagen sich unter anderem an Neuinterpretationen von bekannten Hits wie „Son of a preacher man“ oder „Valerie“. Auf über 35 gemeinsame Bühnenjahre können die Musiker von „Op Kölsch“ zurückblicken. Anfang der 80er Jahre formierte sich die heute noch bestehende Band “Teamwork” aus der im Jahr 2004 diese Besetzung hervorging. Der Name ist in diesem Fall Programm. Karten für diese Veranstaltung sind im Vorverkauf für elf Euro im Hofladen von Familie Brocker in Tüschenbroich, bei der Allianz Versicherung Backhaus in Tüschenbroich sowie bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich. Der Eintrittspreis an der Abendkasse liegt bei 13 Euro.