Wegberg-Beeck : Banner in Beeck als Mutmacher

Beeck Mit einem Mutmach-Banner wünschen die Verantwortlichen des katholischen Kindergartens St. Vincentius Wegberg-Beeck frohe Festtage.

Die Tageseinrichtung hat nach Rücksprache mit dem Förderverein, dem Elternbeirat und dem Trägervertreter Mutmach-Banner gestaltet und wird diese in Beeck an drei Stellen aufhängen, am Grenzlandring aus Kipshoven kommend an der Ampel in Beeck am Zaun, aus Holtum kommend an der Ampel am Zaun und auf der Holtumer Straße rechts neben dem Pfarrhaus. Die Anregung zu dieser Aktion kam von Reiner Esser aus Beeck.