Katholisches Jugendzentrum der Pfarrei St. Martin Wegberg : Junge Menschen verteilen Grußkarten an Senioren

Wegberg Einen ganz besonderen Gruß richten Jugendliche aus dem Katho, dem katholischen Jugendzentrum der Pfarrei St. Martin, an ältere Bürger der Mühlenstadt.

Die Weihnachtskarten werden in Wegberg verteilt und richten sich besonders an ältere Leute. „Ein netter Gruß in einer schwierigen Zeit“, sagt Fuge. Die Karten werden auch an ein Wegberger Seniorenheim gegeben.