Westverkehr dehnt Ferienfahrplan auch im Erkelenzer Land aus : So fahren die Busse an den Feiertagen

An den Festtagen gilt ein eingeschränkter Fahrplan der Westverkehr GmbH. Foto: WestVerkehr GmbH

Erkelenzer Land Während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel 2020/2021 gilt ein besonderer Fahrplan für die Busse des regionalen Verkehrsunternehmens WestVerkehr GmbH.

An den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie an Neujahr (1. Januar 2021) wird nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan gefahren. Der MultiBus verkehrt ebenfalls wie an Sonntagen. An Silvester, 31. Dezember, wird der Busverkehr (Bus und MultiBus) wie an Samstagen angeboten.

Heiligabend, 24. Dezember, verkehren die Busse nach dem Samstagsfahrplan mit Einschränkungen ab 15 Uhr. Dienstende ist etwa gegen 18 Uhr. Die letzten Fahrten finden in den genannten Fahrtrichtungen wie folgt statt (ausgewiesen ist die Abfahrtszeit an der ersten Haltestelle der jeweiligen Fahrt):

Linie SB 1 16.45 Uhr von Geilenkirchen nach Erkelenz; 17.08 Uhr von Erkelenz nach Geilenkirchen.

Linie 401 15.10 Uhr von Erkelenz nach Heinsberg; 15.38 Uhr von Heinsberg nach Erkelenz.

Linie 402 16:10 Uhr von Erkelenz nach Heinsberg; 16.38 Uhr von Heinsberg nach Erkelenz.

Bei den übrigen Linien, die samstags verkehren, finden keinerlei Einschränkungen statt. Der MultiBus-Verkehr endet gegen 18 Uhr.

Um die Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat sich die WestVerkehr GmbH gemeinsam mit dem Aufgabenträger Kreis Heinsberg darauf verständigt, die Gültigkeit des Ferienfahrplans auszuweiten. Vom 21. Dezember 2020 bis zum 8. Januar 2021 wird die west ihr Verkehrsangebot auf Basis des Ferienfahrplans ausrichten. In diesem Zusammenhang werden auch die Bedienungszeiten im MultiBus-Verkehr kreisweit vom 18. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 verkürzt. Am 18. Dezember 2020 endet der MultiBus-Verkehr bereits um 1 Uhr. Vom 19. Dezember 2020 bis einschließlich zum 10. Januar 2021 verkehrt der MultiBus bis 0 Uhr.

Die Buchungszentrale für den MultiBus (02431 88 6688) sowie die telefonische Fahrplan- und Tarifauskunft (02431 88 6767) sind an Heiligabend von 6.30 bis 18 Uhr, an Silvester von 6.30 bis 0 Uhr, am 25. Dezember und 26. Dezember sowie an Neujahr von 9 bis 0 Uhr erreichbar. Außerdem kann der MultiBus rund um die Uhr online unter www.west-multibus.de gebucht werden.

Das Kundenzentrum und die Verwaltung in Geilenkirchen sind vom 24. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 geschlossen. Bis zum 23. Dezember 2020 sowie ab dem 4. Januar 2021 ist das Kundenzentrum für Fahrplan- und Tarifauskünfte, für den Verkauf von Fahrausweisen (Einzel-, Mehrfahrten-, Tages-Tickets, Zeitfahrausweise) und die Ausstellung von Kundenkarten (Wochen-, Monatskarten, Schülerjahreskarten oder Fun-Tickets) sowie für Fundsachen von 7.45 bis 12 Uhr und von 12.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Tickets können zu diesen Zeiten auch in einem Großteil der bekannten Vorverkaufsstellen sowie in den Bussen der west bezogen werden.

(RP)