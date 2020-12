Wegberg : Erträge aus Gewerbesteuer unter Planansatz

Nicht zuletzt auch wegen der Corona-Krise ist die Lage in öffentlichen Haushalten angespannt – so auch im Wegberger Rathaus. Foto: Laaser, iStock, DPA | Montage: Zörner

Wegberg Statt 8,19 Millionen Euro flossen bislang nur 6,87 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen in das Säckel der Stadt Wegberg. Das berichtete jetzt die Kämmerin.

Die Gewerbesteuer­erträge für das Jahr 2020 liegen bislang unter dem Planansatz. Darüber informierte Kämmerin Nina Vieth die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses. Bislang hat die Stadt Wegberg rund 6,87 Millionen Euro Gewerbesteuererträge für das Jahr 2020 verbucht. Der Ansatz betrug rund 8,19 Millionen Euro. Die ausstehenden Erträge sind nicht konkret ursächlich in 2020. Nach Angaben der Kämmerin schlagen zum einen ausgesetzte oder geminderte Vorauszahlungen zu Buche, zum anderen betreffen die Gewerbesteuererträge aber größtenteils den Zeitraum vor dem Jahr 2020. „Es ist also derzeit noch nicht absehbar, in welchem Maße die Corona-Pandemie die Gewerbesteuererträge in den folgenden Jahren negativ beeinflussen wird“, sagt Nina Vieth. Es sei aber davon auszugehen, dass mit mehr oder weniger starken Einbrüchen kalkuliert werden muss. Aus diesem Grund werden der Ansatz auch in der Haushaltsplanung 2021 sehr vorsichtig betrachtet.