Viersen: 24 Stunden im Wasser für den guten Zweck

Viersen Die Einnahmen aus dem Benefizschwimmen im Ransberger Bad gehen an den Viersener Stadtsportverband

Das 24-Stunden-Schwimmen der NEW im Ransberger Schwimmzentrum lockte wieder Leute jedes Alters an. Auch die Krefelder Michael und Maren Strater sowie ihre Kinder Frederick (8) und Isabella (5), die regelmäßig ins Dülkener Schwimmbad kommen, machten mit. Dabei schwamm ihre Tochter acht Bahnen - und erfüllte so nebenbei das bronzene Schwimmabzeichen.