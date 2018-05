Viersen: Anka Zink im Kulturforum Dilborn

Viersen Brüggen Wenn Anka Zink auf die Bühne tritt, wirkt es, als sei sie bei Freunden zu Gast. Sie plaudert, bittet die Gäste um gesummte Meinungsbilder zu diesen und jenen Fragen, ist spontan und klug und überhaupt nicht aus dem Konzept zu bringen. Auch nicht von dem Pfau im Park des das Kulturforums Dilborn, der - man kann es deutlich durch die an diesem heißen Abend geöffneten Türen hören - lauthals seine Kommentare abzugeben scheint. Es macht Vergnügen, ihr zuzuhören.

Die Diplom-Soziologin Zink hatte eine Universitätskarriere vor sich, als sie beschloss, sich dem Kabarett zu widmen. Das Springmaus-Theater in Bonn und das Düsseldorfer Kommödchen waren die Orte, an denen sie ihr Handwerk ausübte und verfeinerte. Seit 1991 entwickelt sie Soloprogramme, mit denen sie tourt. Mit "Unterwegs in vollen Zügen" ist sie an diesem Abend im Kulturforum Dilborn zu Gast. "Heute geht es um Mobilität und darum, dass niemand dort sein möchte, wo er gerade ist", erklärt Zink ihr Programm.