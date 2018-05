Viersen : 20 Hits aus zehn Jahren Männergesangverein

Viersen Süchteln Mit dem Evergreen "Music" startete der Männergesangverein Süchteln-Vorst sein Frühlingskonzert bei sommerlichen Temperaturen im Josefshaus in Süchteln. Präsentiert wurden die beliebtesten Hits der vergangenen zehn Jahre im 165. Vereinsjahr. In dieser Zeit haben die 50 Chormitglieder etwa 75 Musikstücke einstudiert. Per Stimmzettel durfte jeder Sänger 20 Lieder nominieren. Vorsitzender Winfried van Hoof: "Das ergab ein wildes Durcheinander ohne Struktur - 20 Hits aus zehn Jahren MGV." Die Hitparade, gestartet wurde mit Platz 20, hatte ihren Reiz. Neben Volksliedern und Schlagern gab es Musik aus Oper und Operette unter der Leitung des Chorleiters Bernd Cuypers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Humorvoll führten van Hoof und Cuypers durchs Programm und verrieten Vorlieben des Chores. Einer der vielen Höhepunkte war "Take me home, country roads" von John Denver. Axel Büsch, der auch als Solist sang, begleitete Cuypers (Klavier) auf der Gitarre. "Chor der Gesellen" aus der Oper "Waffenschmied" von Albert Lortzing schaffte es auf Platz zwei. Auf Platz eins erklang "Landerkennung" von Edvard Grieg. Das Publikum bedankte sich für die großartige Leistung mit Applaus, und Standing Ovations. maof

(off)