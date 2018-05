Golfer unterstützen Hospiz in Dülken

Viersen

In Erinnerung an den im vergangenen Jahr gestorbenen Oli Reiners hat der Men's Captain Golfclub Haus Bey für das Hospiz "Haus Franz" in Dülken gespendet. Beim Angolfen im April wurden keine Preise ausgespielt, dafür Spenden gesammelt. Nun haben Marcus Büschges und Frank Schiffers der Einrichtung 750 Euro überreicht. RP