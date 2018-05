Viersen: ASV freut sich über neuen Mitgliederrekord

Viersen Bei der Jahresversammlung sprach Vorsitzender Wolfgang Güdden auch über Parkplatzprobleme

Die schlechte Nachricht: Die Parkplatzsituation im Sportpark Süchtelner Höhen ist ein echtes Problem. Die Parkplätze seien auch bei Naherholungssuchenden und Hundesportlern begehrt, so Güdden. Der erste Vorsitzende schlug vor, das Thema in der Perspektivplanung für Süchteln zur Sprache zu bringen. Er appellierte an Rat und Verwaltung: "Haben Sie das Thema im Blick!" Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) war zu Gast. Güdden sagte weiter, er könne sich einen Parkplatz neben der Volksbank-Arena vorstellen, falls von dort ein beleuchteter Weg in den Sportpark Süchtelner Höhen führen würde.