Brüggen: "Brüggen hochinklusiv" zieht weniger Gäste

Brüggen Vereine und Beratungsstellen präsentierten jetzt in der Burggemeindehalle ihre unterschiedlichen sportlichen Angebote für Menschen mit und ohne Handicap

Auf die sportlichen Angebote für Behinderte hinzuweisen, das gehörte zur Veranstaltung "Brüggen hochinklusiv". Dazu hatten die Lebenshilfe Kreis Viersen und die Behindertenbeauftragte am Samstag in der Burggemeindehalle geladen. Schirmherr war Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Enttäuschend war die geringe Zahl der Besucher.

"Mich freut die Grundhaltung, dass man stolz ist auf alles, was für Behinderte erreicht wurde", sagte Gellen. Dies dürfe aber nicht davon ablenken, dass noch viel getan werden müsse. "Ich danke den Menschen, die die Finger in die Wunde legen und aufmerksam machen auf das, was noch nicht in Ordnung ist", sagte der Bürgermeister. Der Impuls des Tages solle sein, den Blick nicht zu verschließen, nicht vor den Problemen und auch nicht vor den Lösungen. Uwe Schummer, Beauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Menschen mit Handicap, lobte die Vernetzung in der Region. Um stärker zu werden, hätten sich viele Beratungsstellen im Kreis Viersen vernetzt und ihr Angebot durch Mittel aus dem Bundesteilhabegesetz ausgebaut. Übersetzt in eine Gebärdensprache wurden die Reden von Stavroula Fourtouna.