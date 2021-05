Fußgängerzone in St. Tönis : Zwei neue Angebote für die St. Töniser Innenstadt

Fußgängerzone in St. Tönis

Im ehemaligen Eiscafé Fontanella in St. Tönis wird fleißig gearbeitet. Dort soll wieder ein Café eröffnet werden. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Laut Markus Hergett, Wirtschaftsförderer der Stadt Tönisvorst, gibt es derzeit nur ein leerstehendes Geschäft in der St. Töniser Fußgängerzone. Was aus dem bisherigen Eiscafé Fontanella werden soll.

In der St. Töniser Fußgängerzone tut sich etwas. Wie die Stadtverwaltung Tönisvorst jetzt im Ausschuss für Wirtschaftsförderung mitteilte, ist das Ladenlokal an der Hochstraße 27, in dem zuletzt das Modegeschäft Peeren ansässig war, neu vermietet worden. Dort eröffnet, sobald die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, auf 200 Quadratmetern ein internationales Feinkostgeschäft mit zusätzlichem Bio-Sortiment.