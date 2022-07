Jubiläum in Lank-Latum : Zehn Jahre Mode im „Fräulein“

Jubiläum in Lank-Latum

Simona Libner hat während der Pandemie ihr Angebot digitalisiert und so den Kontakt zu den Kunden halten können. Für ihr Engagement wurde sie ausgezeichnet. Foto: Libner

Meerbusch 2012 eröffneten Simona und Daniel Libner ihr erstes Modegeschäft, zwei Filialen folgen. Seither setzen sie sich nicht nur für ihren Laden, sondern für ganz Lank als Standort des Einzelhandels ein.

Diese zehn Jahre in Lank-Latum sollen gefeiert werden: Traditionell findet im September das „Heimatshoppen“ statt, durch die Handel und Gastronomie vor Ort gestärkt werden sollen. „Daran nehmen wir natürlich auch in diesem Jahr teil“, so Simona Libner, die ihr Geburtstagsfest direkt auf dieses Wochenende gelegt hat.