Lintorf blüht Bepflanzte Blumenampeln säumen Lintorfer Straßen

In Lintorf säumen seit Dienstag farbenfrohe Blumenampeln die Straßen. Die Lintorfer Firma „Dietz Blumen und Events“ bepflanzte 90 Blumenampeln mit Verbenen, Begonien, Geranien, Weihrauch, Pfennigkraut und bunten Blättern. Diese verschönern nun den Ortskern am Marktplatz, am Konrad-Adenauer Platz und natürlich die gesamte Speestraße, die Haupteinkaufsstraße des „schönen Dorfes am Dickelsbach“.