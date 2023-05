Sparkasse HRV Ratinger Institutionen freuen sich über Spenden

Das soll sich nun ändern: Das Foyer bekommt einen neuen Anstrich und wird mit mobilen Sitz- und Schreibgelegenheiten sowie einer mobilen Lesebox ausgestattet, die Bücherei und Rückzugsort in einem ist. Die Umgestaltung ist eines der Projekte, die in diesem Jahr mit einer Spende der Sparkasse HRV aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens unterstützt werden können. Insgesamt 22 gemeinnützige Ratinger Einrichtungen werden in diesem Jahr mit einer solchen Spende gefördert, und vor einigen Tagen fand in der Sparkasse die offizielle Übergabe statt.