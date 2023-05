Servicestelle Engagement Servicestelle fördert Ehrenamt

Die Sprechstunde der Digitalpaten ist ein erstes Projekt der Servicestelle, das sie in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann ab dem 5. Juni jeden ersten Montag im Monat, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr, in den Räumen der Servicestelle Engagement in der Turmstr. anbietet. An diesem Tag öffnet auch die Servicestelle das erste Mal ihre Türen für alle, die Infos im Bereich des ehrenamtlichen Engagements suchen. „An jedem ersten Montag eines Monats in der Zeit von 15 bis 16 Uhr und an jedem dritten Montag eines Monats in der Zeit von 18 bis 19 Uhr sind wir für Sie vor Ort und freuen uns auf gute Gespräche,“ so Christiane Hartel.