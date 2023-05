Ratinger Brauchtum Reserve-Kompanie feiert neue Könige

Am 13. Mai hatte der 1. Hauptmann Heinz Nikolaus dann zum Königsfest der Reserve ins Ratinger Hotel „Precise House“ Am Schimmersfeld eingeladen. Dort wurde mit einem tollen Programm und vielen Gästen in festlichem Rahmen die Inthronisierung der neuen Könige gefeiert. Kompaniekönig Andreas Berndt wird mit seiner Königin Marion nun ein Jahr lang die Reserve-Kompanie als Königspaar repräsentieren.