Exkursion Ratinger folgen der Spur von Baumwolle in eine Dochtfabrik

Warum ist der Baumwolldocht, das Herzstück einer gut brennenden Kerze, gekrümmt? Diese und weitere Fragen, welche Bedeutung der aus Baumwollgarn hergestellte Docht für das Brennverhalten einer Kerze hat, haben sicherlich schon viele Menschen beim Abbrennen einer Kerze gestellt. Welche Rolle spielt dabei Baumwollgarn, das bereits im Jahre 1784 maschinell in der Spinnerei Cromford in Ratingen hergestellt wurde? Voller Spannung besuchten die Mitglieder der Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford die Westdeutsche Dochtfabrik in Nettetal.