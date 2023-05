Jugendfeuerwehren im Einsatz Nachwuchskräfte üben das Löschen eines Waldbrandes

Die Feuerwehr Langenfeld hatte für die Jugendfeuerwehren in insgesamt fünf Abschnitten Einsatzszenarien zum Stichwort „Wald“ vorbereitet. Im Einsatzabschnitt 4, in dem die Ratinger Jugendfeuerwehrmitglieder eingesetzt wurden, sollten an der Leichlinger Straße in Langenfeld größere Teilstücke des dortigen Waldgebietes in Brand stehen. Nach dem Einsatzbefehl des Langenfelder Abschnittsleiters ging die Feuerwehr Ratingen an drei Fronten vor.