Sommerkonzerete der Liebfrauenschule Musikalischer Abschied von André Schürmann

Nun sangen die 40 Damen des Ehemaligenchors von John Rutter „The Lord bless you and keep you“ (der Herr segne dich und behüte dich) sehr präzise und eindrucksvoll. Es folgte der von vielen Fans erwartete Auftritt der „MusiCats“, einer Spezial-Band mit eigener Kostümierung der Liebfrauenschule. Mittlerweile haben sich auch 5 Kater dazugesellt, die für Schlagzeug, E-Gitarre, Saxophon E-Bass und sonstiger Percussion zuständig waren. Die Bühne, in Discolicht und Nebel getaucht, wirkte wie ein verräucherter Jazzkeller. Es folgte „Eye of the Tiger“, I Want It That Way“ der Backstreet Boys, „Cant`t Stop the Feeling“ von J. Timberlake und „Man in the Mirror“ von Michael Jackson. Nach jedem Titel tobte die ganze Stadthalle. Das ist nach den Auftritten der „MusiCats“ immer so, meinte ein Konzertbesucher.