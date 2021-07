Golf : Höseler Huvermann wird Deutscher Meister der AK 30

Hösel Bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse 30 geht es spannend zu: Titelträger Stefan Wiedergrün muss sich erst im Stechen dem neuen Meister Christopher Huvermann vom GC Hösel geschlagen geben.

Lange Zeit sah alles nach einer erfolgreichen Titelverteidigung des Vorjahressiegers Stefan Wiedergrün vom Frankfurter GC aus, bevor Christopher Huvermann als Herausforderer das Ruder bei der Deutschen Golf-Meisterschaft der Altersklasse 30 im GC Pfalz doch noch herumreißen konnte und sich so in einem dramatischen Finish die Goldmedaille sicherte.

Nach Schlagverlusten auf den Bahnen fünf, sechs und zwölf hatte der Bundesliga-Spieler des GC Hösel seinen Vorsprung eingebüßt. Die Verfolger erhöhten die Schlagzahl – und so übernahmen mal Julian Schinnenburg (Stuttgarter GC Solitude) und mal Huvermann im Wechsel. Nach 54 Löchern lagen Vorjahressieger Wiedergrün (68, 74, 73/-1) und Huvermann (73, 72, 70/-1) schlaggleich an der Spitze – so musste das Stechen die Entscheidung bringen. Am dritten Extra-Loch setzte sich der 36-jährige Höseler gegen seinen gleichaltrigen Kontrahenten und bis dahin noch amtierenden Champion durch – pünktlich vor dem angekündigten Regen. „Ich habe schon mehrfach an den Medaillenrängen schnuppern dürfen, aber das hier ist mein erster deutscher Meistertitel. Das fühlt sich natürlich großartig an, zumal es ein super-faires Duell auf einer top Anlage war“, freute sich Huvermann.