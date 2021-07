Neue Kampagne : TuS Breitscheid animiert Sportwillige

Einer der Flyer für die Kampagne des TuS Breitscheid. Foto: TuS Breitscheid

Breitscheid Der Breitensportverein TuS Breitscheid freut sich, nach dem Ende der Einschränkungen sein Angebot wieder komplett ausüben zu dürfen. Mit einer Kampagne will er nun neue Mitglieder gewinnen. Eine Naturolympiade für Kinder gibt es zudem.

Die gelockerten Corona-Maßnahmen haben es dem TuS Breitscheid über die vergangenen Wochen ermöglicht, das umfangreiche Sportangebot des Vereins in den Bereichen Leichtathletik, Triathlon, Radsport, Tischtennis, Fußball sowie Fitness und Kurse wieder aufzunehmen. Natürlich waren die Vereinsmitglieder hocherfreut, dieses endlich wieder wahrnehmen zu können und wurden nach der langen Corona-Zwangspause von den Übungsleitern mit einem Wiedersehens-Geschenk begrüßt.

Es war dem Vereins-Vorstand wiederum ein Anliegen, sich bei allen Mitgliedern für die Treue während des Lockdowns zu bedanken, denn der Verein verzeichnete während dieser Zeit faktisch keinen Mitgliederverlust. Das ist insofern bemerkenswert, als der bundesweite Trend genau gegenläufig ist – landauf, landab hatten die Sportvereine in der Pandemie einen Mitgliederrückgang zu verschmerzen.

Der TuS Breitscheid aber blickt nun optimistisch nach vorne und will mit einer breit angelegten Kampagne weitere Mitglieder begeistern. Mit Fragen wie „Du willst endlich wieder mit Freunden Laufen?“, „Radtouren machen Dir in der Gruppe am meisten Spaß?“, „Deine Homeoffice-Pfunde sollen purzeln?“, „Du willst dich mal richtig auspowern?“ und „Du willst Sport mit Freunden treiben“ werden nicht nur Sportler angesprochen, die im Lockdown das Gemeinschaftserlebnis in der Gruppe oder im Verein vermisst haben. Auch Neueinsteigern will sich der TuS mit seinem breiten Angebot vorstellen.

Dazu bietet der Verein eine kostenfreie und unverbindliche Probe-Mitgliedschaft an, die nach drei Monaten automatisch endet. „Wir haben in allen Bereichen tolle Angebote, engagierte Übungsleiter und überzeugte Mitglieder. Da wird sich ein Neumitglied von Beginn an willkommen und gut aufgehoben fühlen“, meint der erste Vorsitzende Taner Egin-Richter. „Das verstehen wir unter ,Sport mit Freunden’ und sind sicher, dass wir Probe-Mitglieder ebenfalls für den TuS Breitscheid begeistern können. Spätestens unser Willkommens-Geschenk wird letzte Zweifler überzeugen“, ergänzt Egin-Richter mit einem Augenzwinkern.

Beworben wird die Kampagne mit sechs eigens dafür entworfenen Flyern. Weitere Informationen zur Kampagne und den Angeboten des TuS Breitscheid sind unter www.tus-breitscheid.de/jetzt-tus-mitglied-werden/ zu finden.

Und auch für die in der Pandemie oft besonders betroffenen Kinder, die wenig Möglichkeiten zur Betätigung hatten, hat sich der TuS Breitscheid Gedanken gemacht. Unter dem Motto „TuS Breitscheider Naturolympiade“ werden die teilnehmenden Kinder ab dem sechsten Lebensjahr an fünf Tagen nicht nur die Natur erkunden, sondern auch alle fünf olympischen Ringe gewinnen können. Hierzu haben sich Katharina Kaczmarczyk und Birthe Jansen vom TuS Breitscheid spannende Aufgaben in den Kategorien Wald, Dschungel, Wasser, Park und natürlich Disco ausgedacht.

Nachdem die Kinder Herausforderungen wie zum Beispiel eine Rallye im Breitscheider Wald, Naturerleben im Gruga Park oder Wasserspaß beim Stand Up Paddling gemeistert haben, klingt die Woche mit viel Spaß und Tanz bei einer Disco am Freitagabend aus.

Diese Ferienfreizeit findet statt von Montag, 26. bis Freitag, 30. Juli jeweils von 10 bis 13 Uhr – ein Wassertag am Seaside Beach Baldeneysee beginnt zwar ebenfalls um 10 Uhr endet aber erst gegen 16 Uhr. Die Kosten betragen 29 Euro für Vereinsmitglieder und 45 Euro für Nicht-Mitglieder.