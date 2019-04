Die gute Tat : Messe-Tombola für Kinderhospiz

Breitscheid Tombola der 4. Weinmesse im Landhotel Krummenweg fand viel Zustimmung.

(RP) Die Tombola bei der 4. Ratinger Weinmesse im Landhotel Krummenweg wurde von vielen Ratingern begrüßt und unterstützt. Über 400 Besucher kamen. Der Erlös der Tombola in Höhe von 679 Euro wurde jetzt ans Kinderhospiz Regenbogenland übergeben. „Unser Dank gilt auch allen Ausstellern, die uns mit ihren Sachspenden unterstützt haben. Die Weinmesse war ein großer Erfolg“, so Katja Bangert vom Landhotel. Am 11. Mai 2019, ab 18 Uhr, gibt es die nächste Veranstaltung am Krummenweg: Gemeinsam mit dem VDP Weingut Baron Knyphausen lädt man zum ein Winzerdinner ein.