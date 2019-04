Bürgermonitor : Unterführung: Amt macht Druck bei der Bahn

Die Fußgängerunterführung Bergstraße/An der Fest in Ratingen Ost unterquert die Strecke der S6. Sie ist ständig verdreckt und verschmiert. Foto: RP/Joachim Preuß

Ratingen Das Baudezernat will Druck machen beim Eigentümer der verschmierten Bahnunterführung.

(JoPr) Nach unserem Bürgermonitor-Hinweis auf das „Dreckloch“ zwischen Bergstraße und An der Fest hat die Stadt prompt reagiert: Das Baudezernat will Druck machen beim Eigentümer der verschmierten und manchmal übel riechenden Bahnunterführung. Man wolle die Deutsche Bahn AG in der Angelegenheit anschreiben und auf die Missstände vor Ort aufmerksam machen, hieß es von der Verwaltung - ohne allerdings viel Hoffnung auf baldige Abhilfe zu machen. Denn die Verwaltungsmühle der Bahn arbeitet langsam.