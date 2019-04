Ratingen : Trainieren – mit Herz und Verstand

LINTORF Mit einem wichtigen Fachvortrag startete im Lintorfer TuSfit die Herzwoche. Es gab jede Menge Tipps.

Um das Herz, einen der wichtigsten Muskeln unseres Körpers, der alle Organe mit lebensnotwendigem Sauerstoff versorgt, in Gang zu halten und zu stärken sowie die vielen Zivilisationskrankheiten durch ein gesundes Maß an Bewegung in den Griff zu bekommen, zieht es viele in die Fitnessstudios zum Trainieren. Doch wie muss dieses Training aussehen? Was heißt „ein gesundes Maß“?