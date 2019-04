Ratingen : Das Citykauf–Team geht neue Wege

Ratingen Mit neuem Vorstand und einer engeren Zusammenarbeit mit dem Stadtmarkting will die Werbegemeinschaft Citykauf mehr Kunden locken.

Dort, wo einst vermutlich Stadtwächter jeden Fremden beäugten, werden Besucher nun ganz besonders empfangen: Den neuen Citykauf-Vorstand bilden Kaufleute von der Hochstraße, Grütstraße und Düsseldorfer Straße. Bei der Mitgliederversammlung des Citykauf wurden Bernhard Schultz (Buch-Café Peter & Paula, Grütstraße 3-7) zum Vorsitzenden, Gerhard Pfankuchen (Kochshop Ratingen, Bahnstraße 8) zum 2.Vorsitzenden und Svea Bartel (Barrique Ratingen, Düsseldorfer Straße 26a) zur Kassiererin gewählt. Damit, so freute sich Schultz bei der Vorstellung des neuen Teams und neuer Ideen, gebe es gleich drei Anlaufstellen in der Ratinger Innenstadt, „wo ganztägig Ansprechpartner für Anregungen zu den Themen Einzelhandel und Stadtmarketing da sind“.

Ideen für neue Aktionen gibt es genug: So denkt Schultz über einen Büchertrödel nach Düsseldorfer Vorbild nach. Immerhin gebe in Ratingen mehrere funktionierende Buchläden, und der Bücherschrank auf der Oberstraße erfreue sich größter Beliebtheit: Das Publikum sei jedenfalls da, so Schultz.

Künftig wolle man ohnehin an einem Strang ziehen. Sie hofft vor allem auf ein besseres Netzwerk und Ansprechpartner in Sachen Befindlichkeit der Kaufmannschaft. Vor dem City-Kauf-Vorstand liegt viel Arbeit: Vor allem will man sich um die Mitgliederwerbung kümmern. Auf nur noch 30 Mitglieder komme man derzeit, so Pfankuchen. Trotzdem stehe man finanziell gut da, betonte er.