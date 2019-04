Ratingen : Ratingerin wird bei Unfall verletzt

Ratingen Fahrerin eines Leichtkraftrades wurde ins Krankenhaus gebracht.

(RP) Am vergangenen Mittwoch ereignete sich gegen 13.12 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Rosenstraße in Höhe des Krankenhauses. Ein 53-jähriger Ratinger befuhr mit seinem Mercedes die Rosenstraße in Fahrtrichtung der Straße Auf der Aue. In Höhe des Krankenhauses übersah er das Leichtkraftrad einer 61-jährigen Ratingerin, die nach bisherigen Aussagen von Zeugen und Beteiligten plötzlich von rechts aus der Krankenhausausfahrt kam.