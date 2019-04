Heiligenhaus : Am Feierabend die Landschaft schützen

Heiligenhaus Die Diplom-Biologin Silke Thus ist ehrenamtlich im Auftrag des Kreises im Heilgenhauser Norden unterwegs.

Naturschutz kann furchtbar einfach sein. „Gerade jetzt, zur beginnenden Brut- und Setzzeit, sind die Tiere auf Ruhe in ihren Revieren angewiesen“, weiß Silke Thus. Sie ist seit 14 Jahren ehrenamtliche Naturschutzwächterin für Heiligenhaus-Nord. In diesen Tagen wirbt sie vor allem bei Hundebesitzern darum, ihre Tiere anzuleinen. Was in Naturschutzgebieten eh Pflicht sei, wie im Vogelsangbachtal.

Zu ihren jüngsten Erfahrungen gehört auch ein weiterer, unerfreulicher Umstand: „Radler treten mir gegenüber häufig aggressiv auf.“ Für Silke Thus völlig unverständlich, dass Uneinsichtige speziell da auf Zweirädern da unterwegs sind, wo sie nichts verloren haben. „Es gibt genügend wirklich gut geeignete Wege, wo problemlos gefahren werden kann.“ Genau so gibt es aber die schönen Seiten des Ehrenamts für sie. Hauptberuflich arbeitet sie als Wasserexpertin im Gewässerzentrum des Landes in Duisburg. „Ich habe auch schon ein junges Joggerpaar im Wald getroffen. Beide sammelten, sozusagen im Laufschritt, Müll vom Streckenrand auf und schafften ihn weg.“ Kein Verständnis hat Thus für Mitmenschen, die ihren Grünschnitt einfach in die Landschaft abkippen. „Dafür haben wir schließlich die Grünannahmestelle an der Friedhofsallee es kann kaum zuviel verlangt sein, seine Kofferraumladung dort zu entsorgen.“ Aber ihre Naturschutz-realität am Feierabend sieht eben gelegentlich anders aus.