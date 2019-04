Unfall bei Ratingen : Lastwagen kippt auf A3 um - Erde bedeckt Fahrbahn

Ratingen Am Mittwoch hat sich auf der A3 bei Ratingen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lastwagen-Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Weil nach den Notrufen nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, ob der Fahrer in seinem Fahrerhaus eingeklemmt war, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zum Unfallort aus. Bei Eintreffen der ersten Einheiten stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt war.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, nach Eintreffen des Notarztes wurde der Patient zur weiteren Versorgung in den Rettungswagen gebracht. Anschließend wurde der Patient an den Rettungshubschrauber übergeben, der den verletzten Patienten in ein Krankenhaus nach Köln transportierte.