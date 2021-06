Ratingen : Ratinger festgenommen

Nach der Festnahme eines Ratingers sucht die Polizei Frau und Kind des Mannes. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ratingen Am Donnerstagvormittag soll ein Ratinhger seine in Meckenheim getrennt lebende Ehefrau und den dreijährigen Sohn in ein Auto gezogen haben und mit ihnen weggefahren sein. Der Mann wurde festgenommen. Von Frau und Kind fehlt jede Spur.

(kle) Die Polizei hat am Donnerstagvormittag Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung eingeleitet. Gegen 9 Uhr war die Polizei darüber informiert worden, dass ein 39-jähriger Mann kurz zuvor seine in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) getrennt lebende 34-jährige Ehefrau und den gemeinsamen dreijährigen Sohn gegen deren Willen in ein Auto gezogen haben und mit ihnen weggefahren sein soll. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass den Mann zwei bislang unbekannte Frauen unterstützt und begleitet haben könnten. Sofort wurde eine Großfahndung nach dem Pkw und den Personen eingeleitet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Tatverdächtige um 15.40 Uhr in Ratingen an seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Die Suche nach der Ehefrau und dem dreijährigen Jungen dauern auch am heutigen Freitag noch an. Auch die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen erbrachten bislang keine weiterführenden Hinweise. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Mutter und Kind anderen Ortes gegen ihren Willen festgehalten werden, veröffentlichen die Ermittler in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft und auf richterlichen Beschluss Fotos der Beiden.