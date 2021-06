Ratingen : Marktbeschicker ziehen wieder zurück

Ratingen Ab Donnerstag kommender Woche soll der Ratinger Wochenmarkt wieder sein gewohntes Bild haben. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz weiter unter 35 bleibt und die Innengastronomie wieder öffnen darf.

Des einen Freud ist des anderen Leid. So lässt sich kurz und knapp die Situation auf dem Ratinger Wochenmarkt in der vergangenen Woche beschreiben. Auf Antrag der Ratingen Marketing, die den heimischen Gastronomen nach vielen Monaten der Schließung unter die Arme greifen wollte, prüfte das Ordnungsamt der Stadt die Möglichkeiten. Nachdem das Land NRW grünes Licht für die Öffnung der Außengastronomie gab, ging alles ganz schnell. Kurzfristig wurde an der Minoritenstraße eine Stromversorgung geschaffen und mobile Markthändler erhielten Post von der Stadt, in der sie über eine Neuorganisation des Wochenmarktes unterrichtet wurden. In der Folge zogen einige Marktbeschicker mit ihren Ständen in die Lintorfer Straße und die Minoritenstraße um. Im Gegenzug konnten die Gastronomen rund um die Kirche St. Peter und Paul den Platz auch an den drei Wochenmarkttagen für die Außengastronomie nutzen.