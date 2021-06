Ratingen : Fahrradfahrer tritt Radarmessgerät um

Ein Radfahrer trat an der Broichhofstraße ein Radargmessgerät um. Dieses ging zu Bruch. Foto: Polizei ME

Ratingen Seinem Unmut machte ein Radfahrer am Mittwoch ordentlich Luft. Er trat einen Blitzer um und beschädigte einen Streifenwagen. Der Mann konnte flüchten. Polizeihubschrauber half bei der Suche.

Zwei Mitarbeiter der Polizei kontrollierten am Nachmittag an der Broichhofstraße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Dazu hatten sie ihr Radargerät auf einem Grünstreifen zwischen der Straße und dem daneben liegenden Fuß- und Radweg aufgestellt. Gegen 16.55 Uhr war dann ein Radfahrer an der Messstelle vorbeigefahren: Während der Fahrt trat der Mann gegen das Messgerät. Dieses kippte um und ging zu Bruch.