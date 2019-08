Kreis Mettmann : Berufsberater bieten Ferien-Workshops an

Kreis Mettmann Was gehört in die schriftliche Bewerbung? Wie laufen Vorstellungsgespräche? Experten beraten.

Der Ferienworkshop Bewerbungsunterlagen beginnt am Donnerstag, 8. August um 13 Uhr im BiZ Mettmann: Wer im nächsten Jahr eine Ausbildungsstelle oder ein duales Studium anstrebt, aber noch keine fertigen Bewerbungsunterlagen besitzt, ist in diesem Workshop richtig. Darin erklären die Experten was überhaupt wie, wo und warum in eine Bewerbung gehört und wie richtige Bewerbungsunterlagen aussehen sollten. Wer bereits Bewerbungsunterlagen hat, kann diese gerne ausgedruckt oder auf einem Stick mitbringen. Aber auch Teilnehmer ohne Unterlagen sind willkommen.