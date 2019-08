Ratingen : DKV begrüßt neuen Ausbildungsjahrgang

Die Azubis haben DKV gleich am ersten Tag im Rahmen einer Rallye kennengelernt. Foto: RP/DKV

Ein zunehmendes Gewicht liegt auf IT-Berufen. Auch Ausbildung im dualen Studium wird angeboten.

Ratingen (RP) Benjamin Calvis, Melina Dittmann, Niklas Hinz, Aleksandra Marchenko, Sandro Navica, Niroojan Sritharan und Marc Wellmeyer haben Anfang August ihre Ausbildung bzw. Ausbildung im dualen Studium bei der DKV Group in Ratingen aufgenommen. Mit zwei Auszubildenden zum Informatikkaufmann, einem Auszubildenden zum Fachinformatiker (Systemintegration) und vier Auszubildenden zum Kaufmann für Büromanagement ist das Ausbildungsspektrum des Mobilitätsdienstleisters in diesem Jahr wieder breit gefächert. Ein zunehmendes Gewicht liegt dabei auf IT-Berufen.

Fünf der Auszubildenden absolvieren im Rahmen eines dualen Studiums parallel ein Bachelor-Studium an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Düsseldorf. Die Geschäftsführer der DKV Group, Marco van Kalleveen, Dr. Werner Grünewald und Dr. Hendrik Rosenboom, Markus Pietsch (Head of Human Resources), Claudia Hanf-Schüler (Ausbildungsleitung) und Heike Kappler (Ausbilderin) begrüßten die neuen Azubis. „Einige der Auszubildenden haben das Unternehmen bereits im Praktikum kennengelernt“, sagt Claudia Hanf-Schüler. „Das zeigt, wie wichtig es ist, dass sich Unternehmen frühzeitig für die Ausbildung engagieren. Wir freuen uns sehr, die Auszubildenden zu begleiten und auch nach der Ausbildung stetig weiterzuentwickeln.“