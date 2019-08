Ratingen : Die Polizei codiert Fahrräder in der Innenstadt

(RP) Mitarbeiter der zentralen Polizeidienststelle Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann werden innerhalb der Aktion „BLOCK iT“ mit Info-Ständen an wechselnden Orten im Kreisgebiet, zum Thema „Fahrraddiebstahl“ informieren und dort vorgeführte Fahrräder jeweils auch gleich mit einem auffälligen Diebstahlschutz versehen.

Dazu werden die vorgeführten Räder mit einem speziellen Aufkleber individuell codiert und in einer polizeilichen Datenbank registriert. Hierdurch können die Velos jederzeit ihren rechtmäßigen Eigentümern individuell zugeordnet werden. Die Plaketten in der Form eines Mettmanner Kraftfahrzeugkennzeichens sehen dabei nicht nur schick aus. Sie sind besonders widerstandsfähig und lassen sich nur sehr schwer wieder vom Fahrrad entfernen. Der auffällige Aufkleber soll zudem jedem potentiellen Fahrraddieb signalisieren, dass ein Diebstahl zwecklos ist.

Die nächste Codier-Aktion der Aktion „BLOCK iT“ in diesem Sommer findet in Ratingen statt, und zwar am Donnerstag, 15. August, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr an der Oberstraße vor der Kirche St. Peter und Paul. Interessierte Fahrradbesitzer sollten zur Codier-Aktion neben ihrem Fahrrad unbedingt ihren Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument mit Lichtbild mitbringen, soweit vorhanden auch einen Eigentumsnachweis ihres Fahrrades wie Kaufbeleg oder ähnliches.