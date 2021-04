Ratinger Stadtgebiet : Ausgangssperre: Stadt steht fast still

Info

Ausgangsbeschränkung / Ausgangssperre Ratingen Polizeistreife Marktplatz nach 22 Uhr Foto: Achim Blazy (abz)

Bilanz Die Polizei hat am vergangenen Sonntagmorgen eine positive Bilanz gezogen und keine größeren Verstöße festgestellt. „Allerdings hatten wir am Morgen überproportional viele Einsätze“, erklärte ein Polizeisprecher auf RP-Anfrage. Offenbar hätten sich einige Menschen bis am Morgen bei Bekannten aufgehalten und seien nach 5 Uhr dann nach Hause gefahren. „Sonst ist es sonntagsmorgens sehr ruhig bei uns“, erklärte er weiter. Die Einsatzdichte sei ab 5 Uhr merklich gestiegen. So gab es beispielsweise Einsätze bei Streitigkeiten wegen der Bezahlung von Taxifahrern. Die Polizei in Ratingen war bei Kontrollfahrten unter anderem auch auf dem Marktplatz unterwegs.⇥tobi/kle