Perspektiven eines Weltmarktführers in Heiligenhaus : Firma Kiekert: Klares „Ja“ zum Stammsitz

Heiligenhaus Standortsicherung heißt das gemeinsame Ziel von Unternehmensspitze und Betriebsrat.

(RP/köh) Nach der Berufung von Jérôme Debreu (46) zum neuen Kiekert-Chef im Juli gibt es weitreichende Entscheidungen zur Standortsicherung in Deutschland: Kiekert, der deutsche Weltmarktführer für Schließsysteme von Automobilen, verfügt über 164 Jahre Entwicklungs- und Produktionserfahrung und ist in der Region stark verwurzelt. Jérôme Debreu und der Betriebsratsvorsitzende Uwe Höhndorf bekennen sich klar zum Standort Heiligenhaus inklusive der Produktion und blicken mit Stolz auf den riesigen Erfahrungsschatz der teilweise in dritter Generation bei Kiekert tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

„Kiekert Heiligenhaus ist der strategische Dreh- und Angelpunkt unseres Unternehmens. Hier hat unsere weltweite Erfolgsgeschichte begonnen“, führt er weiter aus. „Das deutsche Hauptquartier und auch unser Werk in Heiligenhaus sind fest mit unserer Firmenidentität verbunden und werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Belieferung unserer europäischen Kunden und der strategischen Weiterentwicklung unseres Produktportfolios spielen.“