Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Knapp 100 neue Infektionen an einem Tag

Kreis Mettmann Trotz 96 neu gemeldeter Infektionsfälle bleibt die Inzidenz fast konstant. Das liegt an einer mit 135 hohen Zahl von Genesenen an einem Tag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1440 Infizierte erfasst, 27 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 134 (-4; 4 neu infiziert), in Haan 90 (+2; 9 neu), in Heiligenhaus 132 (+6; 8 neu), in Hilden 144 (-3; 12 neu), in Langenfeld 114 (-9; 7 neu), in Mettmann 50 (-1; 3 neu), in Monheim 143 (+1; 12 neu), in Ratingen 256 (-20; 23 neu), in Velbert 313 (+10; 19 neu) und in Wülfrath 64 (-9; 4 neu).